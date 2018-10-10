10 жовтня православні вшановують святого Саватія Соловецького

У першій половині п'ятнадцятого століття преподобний Саватій прибув на суворий Соловецький острів разом з преподобним Германом, який наважився розділити із Саватієм його важкий подвиг. Відлюдники, поставивши хрест і келії в північній частині острова, поклали початок новому чернечому проживанню.

Одного разу, коли преподобний Герман відправився за потреби на річку Онегу, преподобний Саватій, залишившись один, відчув наближення смерті і звернувся з молитвою до Бога, щоб Він сподобив його причаститися Святих Таїн. Після дводенного плавання в невеликому човні він прибув на Карельський берег Білого моря, до гирла річки Виг, біля села Сороки, сьогодні - місто Беломорск.

Тут преподобний Саватій зустрів ігумена Нафанаїла, який прийшов відвідати православних християн. На прохання преподобного ігумен Нафанаїл прийняв його сповідь і дав йому Святі Таїні. У цей час до берега пристав новгородський купець Іван зі своїм товаром. Отримавши від святого старця Саватія повчання, він запропонував преподобному частину свого багатства і засмутився, коли отримав відмову.

Бажаючи втішити купця, старець сказав йому: «Сину мій, сиди тут до ранку - побачиш милість Божу і благополучно вирушиш у дорогу». Але Іван поспішав відплисти.

Раптово на морі піднялася буря, і Іван змушений був залишитися. Вранці, увійшовши в келію преподобного для благословення, він побачив, що старець уже преставився до Господа. Блаженна кончина преподобного Саватія відбулася в кінці вересня 1435 року. Іоанн разом з ігуменом Нафанаїлом поховали тіло преподобного поруч з каплицею, яка там знаходилася.

Через рік новий подвижник, преподобний Зосима, відновив подвиги преподобного Саватія на Соловецькому острові разом з преподобним Германом, і цими двома відлюдниками був заснований Соловецький монастир, який отримав згодом широку популярність.

У 1465 році преподобний Зосима здійснив перенесення чесних мощей преподобного Саватія з Карельського берега на Соловецький острів. Коли відкрили труну, в якому тіло старця пролежало 30 років, знайшли нетлінними мощі, навіть одяг виявилася без пошкодень, і в повітрі розлився надзвичайний аромат.

Зі співом священних пісень мощі святого Саватія були доставлені по морю в обитель і там покладені в землі за вівтарем Успенської церкви. Незабаром над місцем поховання преподобного була поставлена каплиця з іконами Спасителя і Пресвятої Богородиці, в якій ночами молився ігумен Зосима, підносячи розчулені молитви до Бога. Прославлення преподобного Саватія, також, як і преподобного Зосими, відбулося в 1547 році на Московському Соборі.

Тропар

Удалився мира и водворися в пустыни, добрым подвигом подвизався, злостраданием, и вниманием, и молитвами. Отнудуже и по смерти источаеши исцеления, Савватие отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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