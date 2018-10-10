10 жовтня Церква згадує страждання святого Калістрата Візантійського і його дружини

Святий Калістрат був родом з Карфагена. Його дід служив при імператорі Тіверії в Палестині, під керівництвом прокуратора Іудеї Понтія Пілата, і був свідком Хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа.

Батько святого, був християнином і виховав сина у вірі та благочесті. За сімейною традицією, святий Калістрат став воїном, він виділявся серед соратників-язичників доброю поведінкою і лагідним характером. Ночами, коли всі спали, він зазвичай ставав на молитву.

Одного разу воїн, який спав біля нього, почув, що святий Калістрат закликає Ісуса Христа, і доніс про це воєначальникові. Мученика схопили і в шкіряному мішку кинули в море. Однак мішок натрапив на гострий камінь і розірвався, а святий Калістрат був винесений на сушу дельфінами.

Побачивши це чудо, 49 вояків увірували в Христа. Усіх їх кинули в темницю, після цього сповідали себе християнами ще 135 вояків. Боячись обурення у війську, святого Калістрата з дружиною таємно стратили у в'язниці.

Тропар

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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