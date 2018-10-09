9 жовтня Церква згадує преставлення святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова (відео)

Святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов був сином Зеведея і Саломії, згідно з переказами - дочки святого Йосифа Обручника. Вона була в числі жінок, які прислуговували Господу своїм майном.

Іоанн був рибаком, як і його старший брат апостола Іаков. Вони обидва були покликані Іісусом Христом до числа Своїх учнів на Генісаретському озері. Брати Іаков та Іоанн в Євангеліях називаються синами Зеведеєвими на ім'я їхнього батька.

Іісус назвав братів Воанергес, що означає «сини грому», очевидно, через поривчастий характер. Іоанн, разом зі своїм старшим братом Іаковом входив до числа наближених Господом учнів.

Разом з Петром і Іаковом він став свідком воскресіння дочки Іаїра. Тільки їх Іісус зробив свідками свого Преображення та Гефсиманського моління. На Хресті Ісус доручив Іоаннові піклуватися про Свою Матір - Діву Марію.

Апостолу традиційно приписується авторство п'яти книг Нового Завіту: Євангелія, трьох послань і Одкровення (Апокаліпсис). Згідно з переказами, після Успіння Божої Матері апостол Іоанн, за випавшим йому жеребом, попрямував у Ефес і інші Малоазійські міста для проповіді Євангелія, взявши із собою свого учня Прохора.

Перебуваючи в місті Ефесі, апостол Іоанн невпинно проповідував язичникам про Христа. Проповідь його супроводжувалася численними і великими чудесами, так що кількість віруючих зростала з кожним днем. Під час гоніння на християн, розпочатого імператором Нероном, апостол Іоанн, за переказами, був відведений у кайданах на суд у Рим.

За сповідання своєї полум'яної віри в Іісуса Христа апостол був засуджений до смерті. Однак, випивши запропоновану йому чашу зі смертельною отрутою, він залишився живим. Також він вийшов і неушкодженим з котла з киплячим маслом. Після цього апостол був засланий в ув'язнення на острів Патмос, де прожив багато років.

Коли Іоанн прибув на острів Патмос, його проповідь привернула до нього всіх жителів острова: він звернув у християнство більшу частину його жителів, вигнав бісів з язичницьких храмів, зцілив багатьох хворих. На острові Патмос апостол Іоанн пішов зі своїм учнем Прохором на пустельну гору, де здійснив триденний піст і молитву, після чого печера, де вони жили здригнулась і загримів грім.

Прохор у страху впав на землю. Апостол підняв його і наказав записувати слова, які він буде проказувати. Два дні і шість годин Прохор записував усе, що говорив апостол. Після повернення Іоанна і Прохора в село, текст був переписаний і поширений по острову. Там же було записано і Одкровення. Після тривалого заслання апостол Іоанн отримав свободу і повернувся в Ефес, де продовжував свою діяльність, навчаючи християн остерігатися єресей.

Він заповів усім християнам любити Господа і один одного, і цим виконати закон Христовий. Апостол любові - так іменується святий Іван, так як він постійно навчав, що без любові людина не може наблизитися до Бога і догодити Йому. Апостол Іоанн проповідує любов до Бога і ближніх, сам являючи себе прикладом любові для оточуючих.

Тропар

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны: приемлет тя припадающа Иже падша на перси Приемый, Егоже моли, Богослове, и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

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