8 жовтня Православна Церква згадує преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї благочестивих бояр Кирила і Марії.

З юних років Сергій, який в миру носив ім'я Варфоломей, мав бажання присвятити все своє життя служінню Богові. Проте Кирило і Марія довго не благословляли сина на чернече життя. І тільки коли вони, незадовго до своєї смерті, пішли в монастир, преподобний Сергій Радонезький зі старшим братом Стефаном оселився в глухому лісі. Майбутньому ігумену землі Руської було тоді 23 роки.

Власними руками брати збудували тут дерев'яну келію і церкву, яка за їхнім бажанням була освячена в ім'я Живоначальної Трійці. Життя в глибокій самоті виявилося не під силу старшому братові преподобного, Стефану, і він незабаром пішов з цих місць. Преподобний Сергій залишився в повній самоті.

З ще більшою ретельністю він віддався подвигу посту і молитви. Незабаром виповнилося заповітне бажання юнака - ігумен одного з довколишніх монастирів Митрофан постриг його в чернецтво.

Жодної хвилини преподобний Сергій Радонезький не проводив у неробстві. Мудро поєднуючи молитву і працю, спів псалмів і читання божественних книг, він з кожним днем свого життя все більше наближався духом до Христа. Єдиним бажанням преподобного Сергія Радонезького було спасіння власної душі.

Він хотів жити і померти в своєму лісовому усамітненні. Незабаром навколо преподобного Сергія стали селитися люди, які бажали спасатися під його керівництвом. За бажанням учнів Сергій Радонезький стає священиком і ігуменом заснованого ним монастиря.

Близько 1372 року Патріарх Константинопольський Філофей, який знав про високе життя російського ігумена, надіслав преподобному Сергію Радонезькому хрест, параман, схиму і грамоту, якою благословив преподобного і радив йому ввести в Троїцькому монастирі чернечий устав.

У 1380 році, коли правитель Золотої Орди Мамай вів полки на розорення Руської землі, великий князь Димитрій Іванович, готуючись виступити в похід, просив у преподобного Сергія Радонезького благословення і молитви.

Преподобний Сергій Радонезький помер 25 вересня (за старим стилем) 1392 року, за традицією Руської Православної Церкви днем його смерті за новим стилем вважається 8 жовтня.

Перед смертю він заповів братії насамперед суворо зберігати чистоту православної віри. Преподобний заповідав також дотримуватися однодумності, чистоти душевної і тілесної, справжньої любові один до одного, віддалятися від злих бажань, утримуватися в їжі і напоях, а також мати старанність до смирення.

Тропар

В чистоте жития источник слез твоих, исповедания трудовныя поты совокупил еси, и купель духовную источил еси, священный Сергие, преподобне, омывавши сугубстве творящим любовию память твою скверны обоямы душевныя и телесныя. Сих ради, чада твоя суще, вопием ти: моли, отче, Святую Троицу о душах наших.

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