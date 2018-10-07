7 жовтня Православна Церква вшановує пам'ять святої первомучениці рівноапостольної Фекли

Фекла народилася і жила в малоазійському місті Іконії, сучасна територія Туреччини, у родині заможних язичників.

У 18 років вона була заручена зі знатним юнаком Фамиридом, але під час перебування в місті апостола Павла захопилася його проповіддю і вирішила не вступати в шлюб, присвятивши себе служінню Богу.

Фамирид за порадою друзів відвів Павла до правителя міста, який наказав заарештувати апостола за звинуваченням, що він «забороняє дівчатам вступати в шлюб».

Фекла таємно відвідувала апостола, віддаючи тюремним правоохоронцям свої коштовності. Коли про це стало відомо батькам, то її і Павла привели на суд правителя міста. Мати в нестямі вимагала від судді смертного вироку для непокірної дочки, і свята Фекла була засуджена до спалення. Феклу звели на велике вогнище, однак раптовий дощ загасив полум'я і вона залишилася неушкоджена.

Покинувши Іконію, Фекла знайшла Павла і разом з ним вирушила в Антіохію, де її помітив правитель міста Олександр. У відповідь на його домагання вона здерла одяг і вінок з голови, за що була відправлена на розтерзання звірам. На неї були спущені ведмедиця і левиця.

Остання не чіпала Феклу, більш того, вона стала на її захист, розтерзавши спершу ведмедицю й ціною власного життя вбила лева, якого додатково випустили на арену. Пізніше після раптової смерті цариці Трифени Фекла була звільнена.

З Антіохії Фекла вирушила на пошуки Павла, який благословив її на навчання людей слову Божому. З часом Фекла повернулась в рідну Іконію, де звернула свою матір у християнство. Церковний переказ повідомляє, що вона довгі роки жила в сирійській Селевкії і у віці 90 років, коли її переслідували язичницькі жерці, була прихована від них горою.

Печера, в якій за переказами померла Фекла, розташована в сирійському селищі Маалюла, гори Каламон. Над нею споруджено монастир, названий на честь святої. Мощі святої Фекли перебували в Кілікійській Вірменії, у місті Тарс.

Після захоплення країни єгипетськими мамлюками, частина мощей святої Фекли була вивезена християнами на Кіпр, де досі зберігається в жіночому монастирі святої Фекли, розташованому на околиці села Мосфилоти, неподалік від міста Ларнака.

Тропар

Словесем Павловым научившися, богоневестная Фекло, и верою утвердившися от Петра, богозванная, первомученица явилася еси и первострадальница в женах, возшла еси на пламень, яко на место благоцветущее, звери и юнцы устрашишася тебе, вооружися бо Крестом. Тем моли, всехвальная, Христа Бога, спастися душам нашим.

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