5 жовтня - пам'ять святого пророка Іони (відео)

Пророк Іона, наступник пророка Єлисея, жив у восьмому столітті до Різдва Христового.

Мати Іони була тією вдовою із Сарепти Сидонської, до якої під час голоду за Божественною вказівкою прийшов пророк Ілля, і в неї не закінчувалися запаси борошна та олії. Іона, у той час був маленьким хлопчиком і так захворів, що не було навіть надії на одужання.

Вдова сказала Іллі: «Що мені і тобі, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене нагадати мені гріхи мої і убити мого сина». Ілля звернувся до Господа з молитвою, і хлопчик ожив.

Одного разу Господь наказав Іоні йти проповідувати покаяння нечестивим жителям міста Ніневії. Але пророк відмовлявся виконувати волю Божу. Але від Бога ніхто не може сховатися, і, коли Іона плив на кораблі по морю, Господь, бажаючи провчити пророка, підняв велику бурю. Жах охопив корабельників, і Іона звелів викинути його в море, і, як тільки так зробили, буря припинилася. А пророка Іону з Божої волі проковтнув кит, і пробув Іона в животі риби три дні та три ночі.

Там він плакав і каявся, невпинно молячись Богу. Через три дні кіт викинув Іону із себе на суходіл. Тоді вже Іона покірливо пішов виконувати волю Його. Грішні жителі Ніневії покаялися завдяки проповіді пророка Іони. Пророк Іона вважається покровителем підводників.

Тропар

Пророка Твоего Ионы память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

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