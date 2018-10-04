4 жовтня - пам'ять святого апостола Кодрата

Святий апостол з числа сімдесяти Кодрат проповідував Слово Боже в Афінах і в Магнезії (східний півострів Фессалії) і був Афінським єпископом.

У 126 році апостол Кодрат написав апологію на захист християнства і представив її імператору Адріану.

Твір так подіяв на гонителя християн, що він видав указ, яким зобов'язав не засуджувати нікого без доказів.

Нині з апології відома тільки частина, процитована в IV столітті істориком Євсевієм: «Справи Спасителя нашого завжди були очевидні, тому що були істинні. Зцілені Ним і воскрешені з мертвих були видимі не тільки тоді коли зцілились і воскресли, але й завжди.

Вони жили не тільки під час перебування Спасителя на землі, але досить довгий час залишались живими і після Його вшестя; деякі ж дожили до нашого часу».

Багатьох язичників святий апостол Кодрат навернув до правдивої віри в Христа Спасителя. Його проповідь викликала ненависть у найзатятіших з них.

Одного разу розлючений натовп накинувся на апостола, забиваючи його камінням, але проповідник вижив. Кодрата кинули до в'язниці, де мученик помер від голоду. Святе тіло його було поховано в Магнезії.

Тропар

Апостоле святый Кодрате, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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