3 жовтня – пам'ять святого благовірного Олега Брянського

Святий благовірний князь Олег Брянський, внук священномученика благовірного князя Михайла Чернігівського, відрізнявся глибоким благочестям і прагненням до ангельського образу.

В Іпатіївському літописі згадується, що в 1274 році князь Олег разом з батьком Романом Михайловичем брав участь у військовому поході проти Литви.

Пізніше Олег на свої гроші заснував у Брянську новий монастир, який дійшов до наших часів під назвою Петропавлівський, і через кілька років після смерті батька, він залишив брянським князем свого брата, а сам прийняв там же чернечий постриг з ім'ям Василь.

У цьому монастирі святий князь здійснював чернечий подвиг і помер близько 1285. Він був похований у монастирському храмі. Незабаром після смерті князь Олег Брянський був канонізований Російською православною церквою як святий.

Рака з мощами преподобного була встановлена в одній з церков Петропавлівського монастиря. Нині святі мощі спочивають у Воскресенському храмі в багатій позолоченій раці і доступні для поклоніння.

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