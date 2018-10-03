3 жовтня Православна Церква вшановує ікону Божої Матері "Помічниця в пологах" (відео)

Святий образ дивним чином з'явився в 1993 році в місті Серпухові.

У період Великого посту настоятель храму Миколи Білого причащав вдома стареньку, яка попросила онуку дістати з горища ікону Божої Матері.

Образ з потемнілою ризою, весь у павутині і багаторічному пилу був відданий священику в храм. Відомо, що за молитвами до цього образу пологи проходять успішно, також він зцілює від безпліддя.

Зараз чудотворна ікона знаходиться в Миколаївському кафедральному соборі Серпухова.

У березні 2006 року храм на честь святині був відкритий також у Києві.

Тропар

Ангелов лицы благоговейно Тебе служат и вся Небесныя Силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево; темже усердно молим Тя: да пребудет Божественная благодать на честней иконе Твоей и светозарный луч славы чудес Твоих да нисходит от нея на всех с верою Тебе молящихся, Тя бо Едину Помощницу и Предстательницу имамы.

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