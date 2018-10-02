2 жовтня - пам'ять святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта

Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт постраждали за Христа в царювання римського імператора Проба, у третьому столітті.

Одного разу в місті Антіохії відбувалося язичницьке свято, де приносили численні жертви. У місто прибули християни Трохим і Савватій, які з гіркотою дивилися на це торжество і молилися Господу наставити язичників на шлях спасіння. Їх схопили і привели до правителя.

На допиті святі твердо сповідали свою віру і на примушення відмовитися від Христа відповіли рішучою відмовою.

Під час жорстоких тортур святий Саватій помер, а святого Трофима відправили на ще більш страшні муки в місто Синнад до правителя Фрігії, відомого ката і мучителя. Взутий у залізні чоботи з гострими цвяхами, святий Трохим три дні йшов пішки. До того ж його підганяли кінною вартою.

Всі способи тортур використав майстерний мучитель, щоб зломити мужнього християнина. Страждальця кинули в темницю, де його став відвідувати таємний християнин - сенатор Доримедонт.

Він доглядав за святим Трохимом: мив і перев'язував рани. Коли про це стало відомо мучителям, святого Доримедонта стали змушувати також відректися від християнства, а потім разом зі святим Трохимом кинули на поживу диким тваринам. Мученики залишилися недоторканими. Тоді їх стратили через відсікання голови мечем.

Тропар

В Троице хвалимый Бог троицу мученик прослави, Трофима и Савватия и Доримедонта, в Того бо веровавше, врага низложиша. Тех молитвами, Христе Боже наш, помилуй нас.

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