1 жовтня - пам'ять святого Євменія Гортинського

Святитель Євменій, єпископ Гортинский жив і трудився в VII столітті.

Ще з юних років Євменій відрізнявся доброчесним життям, прагнув служити Єдиному Богу і тому уникав мирських спокус.

Піклуючись про спасіння душі, все своє майно він роздав бідним. За суворе життя святий був обраний та рукопокладений у сан єпископа Гортинської Церкви на острові Крит. Преподобний Євменій став милосердним отцем для своєї пастви.

Він утішав засмучених, підтримував сиріт і бідних. Одного разу святий Євменій своєю молитвою вбив великого змія, який прямував до нього. Він зціляв хворих і умиротворял ворогуючих і гневающихся.

За протиборство монофелітській єресі, святителя Євмения відправили в ув'язнення у Фиваїду, де під час посухи він випросив своєю молитвою дощ. Євменій помер близько 668 року. Його останки були перенесені й поховані в Гортині.

Тропар

Пощением житие твое украсил еси, нищия возлюбив, и тем раздал еси все имение твое, у добродетелех возсиял еси, яко солнце, плачущия утешая и скорбящия веселя, и нам испроси, молимся, молитвами твоими, Евмение отче, от Христа грехов прощение.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської духовної академії і семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.