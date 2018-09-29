29 вересня православні молитовно вшановують преподобного Кукшу Одеського

Преподобний Кукша Одеський народився в 1875 році в Херсонській губернії в сім'ї благочестивих Кирила і Харитини Величко і в хрещенні був названий Косьмой.

Двадцятирічним юнаком Косьма відправляється в паломництво по святих місцях Сходу. Він відвідує Єрусалим і Афонськую гору, після чого твердо вирішує прийняти чернецтво. З благословення духовного отця та дозволу батьків Косьма стає послушником Афонського Свято-Пантелеймонівського монастиря.

У 1905 році він був пострижений у чернецтво і названий Ксенофонтом. Духовним отцем його був старець Мелхиседек, у якого юний подвижник вивчав основи чернечого подвигу. Через сімнадцять років преподобному довелося покинути Афон.

У 1913 році він стає насельником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. У важкий воєнний час святий разом з іншими ченцями ніс послух брата милосердя в санітарному поїзді.

8 квітня 1931 року преподобний був пострижений у велику схиму з ім'ям Кукша, в честь преподобномученика Кукші Києво-Печерського, а через кілька років рукоположений у священичий сан. З 1938 року для преподобного починається важкий десятирічний сповідницький подвиг. Його засуджують до п'яти років таборів, а після відбуття терміну - до п'яти років заслання.

Тільки в 1948 році, пройшовши табори і заслання, він зміг повернутися в Києво-Печерську Лавру. Величезний потік людей, що приходять до святого не міг не дратувати владу, і преподобний Кукша був переведений в Почаївську Лавру.

Незабаром святий Кукша був переведений у Свято-Іоанно-Богословський Крещатицький монастир у Чернівецькій єпархії, а потім у Свято-Успенський Одеський монастир, де старець провів останні чотири роки свого подвижницького життя. У 1964 році дев'яносторічний старець відійшов до Господа.

В 1994 році, через тридцять років після смерті святого, було відкрито нетлінні мощі преподобного. Сьогодні чесні останки знаходяться в Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі.

Тропар

От юности мир суемудренный и лукавый оставил еси, Божественною свыше просветився благодатию, преподобне, многим терпением во временней жизни подвиг совершил еси, темже источаеши чудес благодать всем с верою приходящим к раце мощей твоих, Кукшо, преблаженне отче наш.

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