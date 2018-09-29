29 вересня – пам'ять святителя Кипріана, митрополита Київського і всієї Русі (відео)

Святитель Кіпріан, митрополит Київський і всієї Русі був за походженням серб і трудився на Афоні.

Своїм благочестивим життям і освітою він звернув на себе увагу Константинопольського Патріарха Філофея, який в 1375 році висвятив Кипріяна в митрополита Києва і Литви.

На Константинопольському Соборі було вирішено поставити його митрополитом на Русь після смерті святителя Олексія, щоб уникнути поділу руської митрополії.

У Москві святитель Кипріан терпів утиски від великого князя і тому перший час жив то в Литві, то в Константинополі. Лише в 1390 році, за великого князя Василя Димитровича, він був прийнятий як Первосвятитель у Москві. Святитель Кипріан дбав про виправлення богослужбових книг.

Збереглися автографи деяких слов'янських перекладів святителя, що свідчать про його великі наукові роботи. Своїми пастирськими посланнями він стверджував віру в Церкві. Широко відома його діяльність з перекладу богослужбової літератури.

Тропар

Святителю Христов, пастырю добрый, учителю небесныя мудрости, светильниче света духовнаго, Киприане досточудне, не престай молитися за паству свою, за любящих и чтущих тя, града нашего крепкий заступниче.

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