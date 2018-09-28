28 вересня - пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Новоникитської" (відео)

Новоникитська ікона - одна з найдавніших ікон Божої Матері. Вона явилася святому великомученику Микиті в четвертому столітті.

Мученик Микита, колишній воїн і учень Феофіла, єпископа готського, ще до прийняття хрещення, бачив одного разу уві сні Юнака, який тримав в руці Хрест. Прокинувшись, він довго розмірковував над сенсом видіння. Одна дівчина-християнка, на ім'я Юліанія, за велінням від Бога, сказала Микиті, щоб він подивився на власні груди.

Він виявив у себе на грудях образ Пресвятої Богородиці з Богомладенцем, який стояв на колінах Своєї Матері і тримав у руці Хрест. "Це ж саме зображення я бачив уві сні!" - вигукнув святий Микита.

Явилення ікони справило на нього таке враження, що він негайно прийняв святе хрещення. Незабаром почалося гоніння на християн, і святий Микита в числі інших сповідників прийняв мучеництво.

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