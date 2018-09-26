26 вересня - пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Дубовицької" (відео)
У селі Дубовичах Чернігівської губернії, на сьогоднішній день Кролевецький район Сумської області, перебувала древня ікона Божої Матері, яка називалася Дубовичською. За переказами вона була знайдена в густій траві на березі річки Реті в XVI ст.
Припускають, що вона її загубили, коли тут проходив військовий обоз з церковним майном. Як розповідає переказ, пастух, проганяючи по цьому місці своє стадо і розмахуючи батогом, випадково і ненавмисно зачепив їм ікону Богоматері. Від ікони раптом засяяло надзвичайне світло, яке засліпило пастуха. Він відразу ж впав на землю. Його знайшли без почуттів і принесли до священика. Коли пастух опритомнів, він розповів про те, що трапилося з іконою.
Священик і багато з прихожан пішли на вказане їм місце і знайшли тут лежачу в траві святу ікону. Стараннями віруючих на місці явління незабаром була споруджена каплиця і в ній поставлена новоявлена ікона Богоматері.
Після деякого часу вона була взята звідси і поставлена в Архангельській церкві села Дубовичі. З того часу тут відбуваються чудесні зцілення.
З 1861 року чудотворна Дубовичська ікона з хресним ходом переносилася для молебного співу перед нею в місто Кролевець.
На даний момент ікона загублена, але зберігся ряд копій. Існує шанована копія, яка знаходиться в Києві, в Софійському соборі.
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