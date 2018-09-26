26 вересня – пам'ять священномученика Корнилія сотника

Корнилій був язичником, але відрізнявся глибоким благочестям і добрими справами. Одного разу, коли він молився в своєму будинку, йому з'явився ангел Божий і сказав, щоб сотник запросив у свій будинок апостола Петра, який хрестить всю його сім'ю. Корнилій виконав наказ ангела.

Апостол Петро прибув до нього і проповідував Розп'ятого Христа. Під чудесним впливом Святого Духа Корнилій увірував в Христа і хрестився разом зі своїми родичами. Незабаром його будинок був перетворений в церкву.

Святий Корнилій багато потрудився для поширення віри Христової. Деякий час він трудився разом з апостолом Петром. Їм же він був поставлений єпископом Кесарії Палестинської.

Єпископ закінчив свої подвиги в Скепсі, де здійснив багато чудес. Після багатьох страждань від язичників він мирно помер у глибокій старості.

Тропар

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход; сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Корнилие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

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