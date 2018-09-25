25 вересня день пам'яті священномученика Автонома, єпископа Італійського

Священномученик Автоном був єпископом в Італії. Під час гоніння на християн імператора Діоклетіана він залишив країну і оселився у Віфінії, у містечку Сореї в чоловіка на ім’я Корнилій.

Святий Автоном самовіддано проходив своє апостольське служіння і звернув у християнську віру багатьох язичників. З новонавернених утворилася громада, для якої він освятив храм в ім'я Архістратига Михаїла. Для цієї церкви святої Автоном висвятив Корнилія у священний сан.

Імператор Діоклетіан наказав схопити єпископа, але він зник у Клавдіополі, близько Чорного моря. Повернувшись знову в Сорею, святитель Автоном присвятив пресвітера Корнилія в єпископа. Сам він попрямував в Асію (одна з областей Малої Азії), а коли повернувся звідти, почав проповідувати в містечку Лімни.

Одного разу християни зруйнували язичницьке капище. Ідолопоклонники, вибравши момент, коли святитель Автоном очолював богослужіння, напали на храм і вбили єпископа. Диякониса Марія дістала тіло святого мученика з-під купи каміння і поховала.

У царювання святого імператора Костянтина Великого на місці поховання святителя була побудована церква. Близько 430 року стара церква була розібрана, а поруч з нею поставлена нова. Через 60 років мощі святого були знайдені нетлінними.

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