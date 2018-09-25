25 вересня - пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Боянської" (відео)

Чудотворний образ Боянської Божої Матері був написаний в 1991 році для місцевого ряду іконостасу оновлюваної після 30-річного запустіння церкви Різдва Богородиці села Бояни Чернівецької області, яка з 1961 року служила сховищем для добрив.

Перше чудо, яке полягало з появою сліз на іконі, було зафіксовано 18 грудня 1993 року після закінчення богослужіння. Безліч чудес, які відбувалися від ікони, у тому числі зцілень від раку, були детально вивчені й представлені до Синодальної комісії.

4 жовтня 1994 року на засіданні Священного Синоду Української Православної ікона була визнана чудотворною й отримала назву Боянської за місцем, де явила свої чудеса. 28 грудня 1999 року при церкві на честь Різдва Богородиці був заснований жіночий монастир Боянської ікони Божої Матері. Ікона прикрашена срібним окладом, який був виготовлений в 1994 році.

З 1995 року за день до свята ікони, 24 вересня, до неї організовується щорічний хресний хід від Чернівців у село Бояни, відстань близько 17 кілометрів, традиційно очолюваний правлячим архієреєм.

До 2003 року в Боянської ікони побувало більше 2 мільйонів паломників, у тому числі з Єрусалиму, Греції, Румунії, Росії, Польщі та Туреччини.

Боянська ікона періодично вивозиться для поклоніння в різні храми України. Акафіст іконі складено румунською й церковнослов'янською мовами.

Тропар

Радуйся, земле Боянская, яко ничимже меньшая от всех градов христианских: ибо яви в тебе Господь чудотворную икону Своея Пречистыя Матере, слезящую о гресех наших и слезьми Своими благодатными, отирающую всяку слезу от очес наших.

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