23 вересня - пам'ять святого Павла Послушливого, преподобного Печерського (відео)

Святий Павло перебував у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Після прийняття чернечого постригу в Печерському монастирі преподобний покірливо трудився на найважчих роботах, куди б не посилав його настоятель. Преподобний отець ніколи не байдикував.

Навіть коли святий був вільний, він постійно молився й молов зерно на жорнах, щоб цією важкою роботою втомити своє тіло.

Тропар

Послушанию Христову подражавый, и Имени Его ради во всяком послушании, терпеливне, даже до смерти, Павле всечестне, потрудивыйся, мзду же ныне послушания своего трудолюбно от Господа прием, к Нему всегда молися о нас, поющих тя.

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