22 вересня – день пам’яті преподобного Йосифа, ігумена Волоцького (відео)

Преподобний Йосиф Волоцький походив із дворянської родини, яка перебувала на службі князя Бориса Волоцького.

Його батько володів селом Язвіще в Волоцькому князівстві. Іван першим в родині прийняв постриг, але пізніше перейшли в чернецтво всі три його брата і батько. З восьми років хлопчик навчався грамоті у старця Арсенія в Волоцькому Хрестовоздвиженському монастирі.

Близько 1459 року у віці близько 20 років він разом з товаришем Борисом Кутузовим вирішили прийняти чернецтво.

Преподобний Йосиф спочатку попрямував в Саввін монастир в Твері, але швидко покинув його і перейшов в Боровськ в обитель Пафнутія Боровського, де прожив 18 років, під керівництвом отця Пафнутія. Пафнутій відрізнявся праведним життям і великою працьовитістю.

В 1477 році, вмираючи, Пафнутій призначив наступником преподобного Йосиф. Призначений, після смерті Пафнутія, настоятелем цієї обителі, він намагався ввести строгий чернецький устав; зустрівши сильний опір з боку ченців, він залишив монастир і два роки мандрував у супроводі Герасима Чорного. Незадоволений життям кількох монастирів, в яких побував, Йосиф повернувся в свою обитель.

Браття зустріли його насторожено і просили у великого князя московського Івана III іншого ігумена, але той відмовив. Тоді Йосиф заснував на батьківщині у володіннях Волоцького князя в 20 кілометрах від Волоколамська, біля злиття річок Сестри і Струги в 1479 році Йосифо-Волоколамський монастир. Йосиф з самого початку користувався підтримкою князя Бориса.

1 червня він повернувся в рідне князівство. Князь одразу виділив будівельників і перша дерев'яна церква була закладена 6 червня, а 15 серпня завершена. Кам'яний храм був завершений за 5-6 років.

Монастир, який розвивався під керівництвом святого Йосифа, відрізнявся особливою суворістю. В останні роки життя старець тяжко хворів. Він помер 9 вересня 1515 року.

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