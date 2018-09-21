21 вересня православні святкують Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня Православна Церква відзначає велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці.

У цей великий день, на рубежі Старого й Нового Завіту народилася Преблагословенна Діва Марія, яку Господь закликав послужити великій таємниці земного втілення Бога - стати Матір'ю Спасителя світу, Господа нашого Іісуса Христа.

Про обставини, пов'язані з цією подією, нам розповідає Святе Передання. У невеликому містечку Назарет жив нащадок царя Давида Іоаким із дружиною своєю Анною. Вони були благочестиві, але дітей у них так і не було.

Чоловік і дружина були бездітним до п'ятдесяти років. Іоаким і Анна дали обітницю присвятити Богові для служіння в храмі дитя, яке їм дарує Господь. Бездітність святих Іоакима і Анни навіть стала причиною насмішок і зневаги з боку інших людей. Але Іоаким і Анна не втрачали надії на милість Божу, віруючи, що Господь може дарувати їм чадо і в старості. Вони гаряче молилися Богу і зі сльозами просили Його дарувати їм дитя.

Одного разу на свято Іоаким приніс в Єрусалимський храм дари Господу, але священик, як тільки дізнався про бездітність Іоакима, не прийняв ці дари. Почувши ці образливі і несправедливі звинувачення, Іоаким пішов у пустелю. Там він сорок днів і ночей постив і слізно молився, щоб Господь дарував йому дитя, хоча б у старості. Дізнавшись про те, що трапилося, праведна Анна теж стала старанно молити Бога про те, щоб стати матір'ю.

Господь почув їх прохання, архангел Гавриїл приніс Іоакиму і Анні радісну звістку: у них народиться Преблагословенна Дочка Марія, через Яку буде дароване спасіння всьому світу. Через дев'ять місяців у Анни народилася Дочка, яка стала початком нашого спасіння і заступницею перед Богом. З нагоди Її народження Іоаким приніс Богові великі дари і жертви, отримав благословення первосвященика, священиків і всіх людей за те, що удостоївся благословення Божого.

Пресвята Діва Марія народилася в той час, коли люди дійшли до таких меж морального занепаду, при яких їхнє повстання здавалося вже неможливим. Син Божий побажав для порятунку людей стати людиною і Він обирає Собі в Матері ту, яка колись дивним чином була вимолена праведними Іоакимом і Анною. У цей день люди урочисто прославляють Пресвяту Богородицю, звертають до Неї свої хвалебні молитви з надією, що Пречиста ніколи не залишить їх.

Тропар свята

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

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