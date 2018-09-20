20 вересня - день пам'яті мученика Созонта

Святий мученик Созонт жив у Кілікії і був пастухом. Прийшовши одного разу в приморське місто Помпеополь, він побачив урочисте святкування на честь язичницьких богів, в якому правитель міста примушував брати участь і християн.

Боголюбивий Созонт не міг стерпіти наруги віри Христової. У пориві обурення увійшов він уночі в язичницький храм, де стояв шанований золотий ідол у вигляді людини.

Він відняв у ідола руку і, роздробивши її на шматки, роздав убогим. На наступний день усе місто прийшло в сум'яття, коли з'ясувалася пропажа руки ідола.

Святий Созонт прийшов до правителя і оголосив, що він відняв золоту руку, щоб дізнатися силу їхнього бога. "Тепер я дізнався, що бог ваш безсилий. Та і як він, німий і бездушний, може чинити опір? Якби він був живий і істинний, то не дав би образити себе", - сказав святий.

Правитель наказав мучити Созонта. Його так побили залізними палицями, що роздрібнили навіть кістки. Мученицький вінець святий прийняв в 304 р. Його тіло хотіли спалити, але Господь послав дощ, котрий згасив полум'я. Християни з честю поховали святого мученика і біля труни його відбувалося безліч зцілень.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Созонт, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси душы наша.