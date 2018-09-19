19 вересня – день пам'яті ікони Пресвятої Богородиці "Києво-Братської"

Ікона Києво-Братської Божої Матері раніше знаходився в Борисоглібській церкви в місті Вишгороді, де вона чудесно явилася в 1654 році.

У 1662 році, під час війни Росії з Польщею, місту було завдано великої шкоди від кримських татар, які воювали на стороні поляків. Храм святих страстотерпців Бориса і Гліба був розорений і зганьблений.

Однак Промисел Божий зберіг чудотворну ікону, яку своєчасно винесли з храму і пустили по Дніпру, а мощі святих приховали. Річка винесла ікону до берега Подолу в Києві, де вона була з радістю прийнята православними і з належними почестями перенесена в Братський монастир. Там вона і залишалася протягом довгого часу. Переказ додає до цієї розповіді наступну подробицю.

Один татарин помітив ікону в річці і вирішив скористатися нею для переправи, але ледь він торкнувся її, як ікона сама попливла, притому дуже швидко і зупинилася навпроти Братського монастиря. Татарин, боючись потонути відчайдушно волав, тому на його крики вийшла братія з монастиря і направили до нього човен.

Згодом врятований татарин хрестився і прийняв постриг у Києво-Братському монастирі. У списку церковного майна обителі, зробленої в 1807 році, наводиться її опис.

Існувала "Пісня про чудотворну Києво-Братську ікону Богоматері", яка булв складена незабаром після 1692 року. Оригінал ікони не зберігся. Точна копія образу знаходиться сьогодні в київському монастирі Покрова Божої Матері.

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