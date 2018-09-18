18 вересня - пам'ять святої мучениці Раїси

Свята мучениця Раїса (Іраїда) була родом з Олександрії.

Одного разу, підійшовши до джерела, щоб набрати води, вона побачила корабель біля берега, на якому знаходилося безліч чоловіків, жінок, священнослужителів і ченців, укладених в кайдани за сповідання Христової віри, загальним числом близько 150 осіб.

Раїса добровільно приєдналася до мучеників, а коли судно досягло міста Антінополь, вона першою зазнала жорстоких катувань і була обезголовлена​​.

Слідом за нею прийняли смертну кару за віросповідання та інші в'язні. Це відбулосс близько 308 року під час правління імператора Максенція.

Тропар

Агница Твоя Иисусе Раиса зовет велиим гласом: Тебе Женише мой, люблю, и тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

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