18 вересня - пам'ять святої мучениці Раїси
Свята мучениця Раїса (Іраїда) була родом з Олександрії.
Одного разу, підійшовши до джерела, щоб набрати води, вона побачила корабель біля берега, на якому знаходилося безліч чоловіків, жінок, священнослужителів і ченців, укладених в кайдани за сповідання Христової віри, загальним числом близько 150 осіб.
Раїса добровільно приєдналася до мучеників, а коли судно досягло міста Антінополь, вона першою зазнала жорстоких катувань і була обезголовлена.
Слідом за нею прийняли смертну кару за віросповідання та інші в'язні. Це відбулосс близько 308 року під час правління імператора Максенція.
Тропар
Агница Твоя Иисусе Раиса зовет велиим гласом: Тебе Женише мой, люблю, и тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.
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