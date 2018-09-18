18 вересня Церква вшановує пам'ять святих Захарії і Єлисавети (відео)

18 вересня Церква вшановує пам'ять святих Захарії і Єлисавети, батьків Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Цим святим моляться про народження дитини.

Святий пророк Захарія і свята праведна Єлисавета були батьками святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Праведні священик Захарія та його жінка Єлисавета, сестра Анни, матері Пресвятої Богородиці, «бездоганно сповняючи заповіді Господні», страждали неплідністю, що вважалося в старозавітні часи великим покаранням Божим.

Одного разу під час служіння в храмі святий Захарія отримав звістку від ангела, що його літня дружина народить йому сина, який «буде великий перед Господом» і з'явиться перед Спасителем у силі і дусі пророка Іллі. Старець засумнівався в можливості виконання цього пророкування і був за маловір'я покараний німотою.

Коли в праведної Єлисавети народився син, вона по навіюванню Святого Духа оголосила, що назве немовля Іоанном, хоча раніше в їхньому сімействі таке ім'я нікому не давали. Запитали праведного Захарію, і він також написав на дощечці ім'я Іоанн. Відразу ж до нього повернувся дар мови. Він переповнився Святого Духа і став пророкувати про свого сина як Предтечу Господа.

Ця подія передувала Різдву Спасителя на півроку. Коли ж цар Ірод почув від волхвів про народження Спасителя, він вирішив вбити у Вифлеємі і його околицях усіх немовлят у віці до двох років, сподіваючись, що в їхньому числі буде і народжений Месія. Ірод добре знав про незвичайне народження пророка Іоанна і хотів убити його, побоюючись, що він і є Цар Юдейський.

Праведна Єлисавета сховалася разом з немовлям у горах. Вбивці всюди шукали Іоанна. Праведна Єлисавета, побачивши переслідувачів, зі сльозами стала благати Бога про порятунок, і тої миті розступилися гора і вберегла її разом з немовлям від погоні. У ці неспокійні дні святий Захарія виконував своє служіння в Єрусалимському храмі.

Воїни, відправлені Іродом, марно намагалися дізнатися в нього, де знаходиться його син. Не дочекавшись відповіді, вони вбили святого пророка, заколовши його між жертовником і вівтарем храму. Праведна Єлисавета померла через сорок днів після свого чоловіка, а святий Іоанн, якого охороняв Господь, перебував у пустелі до дня свого явища Ізраїльському народові.

Тропар

Праведных твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднующе, теми молим Тя: спаси души наша.

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