17 вересня Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина"

«Неопалима Купина» - одна з найвідоміших чудотворних ікон Богоматері. В основі її зображення - біблійне оповідання про явище пророку Мойсею на горі Хорив (Синай) палаючої купини або куща, який не згоряє. Богослови розтлумачили його як прообраз Богоматері.

У православному мистецтві «Неопалима Купина» зображувалася у вигляді палаючого куща з укладеним у ньому образом Богоматері та уклінним пророком Мойсеєм перед ним.

В 16 столітті виникла символіко-алегорична композиція з поясним зображенням Богоматері з Немовлям Іісусом на руках. Вона оточена небесними сферами і двома перехрещеними прямокутниками з витягнутими загостреними кутами (утворюючими восьмикінцеву зірку), заповненими небесними силами, які славословлять та поклоняються Богоматері і ангелами стихій - роси, грози, мороку, морозу, льоду, вогню зі старозавітними прообразами Богоматері на її зображенні і в кутах ікони, які супроводжуються написами. Неопалима Купина вважається покровителькою рятувальників, зокрема, пожежних.

Тропар

Иже в Купине, огнем горящей и несгораемей, показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, огнь Божества неопальне во чреве Приймшую и нетленну по Рождестве Пребывшую, Тоя молитвами от пламене страстей избави нас и от огненных запалений град Твой сохрани, яко Многомилостив.

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