17 вересня Церква згадує святого пророка Мойсея

Великий пророк і законодавець ізраїльтян походив з роду Левія.

Він народився в Єгипті приблизно в 1570 році до Різдва Xристового і був вихований дочкою фараона.

У всіх своїх вчинках Мойсей був знаряддям у руках Всевишнього. Він був людиною, якій Бог відкрив таємниці світобудови: створення світу і людини.

На горі Синайській він прийняв від Бога десять заповідей. Силою Божою він творив великі дива і знамення. Мойсей помер у віці ста двадцяти років в Моавітській країні.

Він був похований в долині близько Веффегора, але це місце досі невідомо. Про життя Мойсея оповідають книги Біблії - Вихід, Числа і Второзаконня.

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