16 вересня Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Пісідійської"

Ікона Божої Матері «Пісідійська» - стародавній чудотворний образ Богородиці. Вона отримала свою назву від міста Созополь Пісідійський, який розташований у центральній частині півострова Мала Азія.

Походження ікони невідомо. На чудеса зцілення від ікони і її мироточення вказує Єлевсип. Він свідчить, що бачив на власні очі, як по полум'яній молитві святого Феодора Сікеота з ікони зійшов струмінь єлею і омочив очі людини, яка молилася.

В однієї подружньої пари з Амасії діти народжувалися мертвими. Це сильно засмучувало сімейну пару і одного разу вони звернулися до патріарха Євтихія з проханням помолитися про дарування їм живих дітей.

Патріарх погодився допомогти. Він старанно помолився і помазав подружжя маслом від Пісідійської ікони. Потім, після роздумів, він вимовив: «Назвіть дитя, яке народиться, Петром, і воно буде жити». Ці слова виявилися пророчими. Народився саме хлопчик і його назвали Петром, потім народився другий хлопчик, названий Іоанном і вони обидва росли здоровими і міцними. Цей випадок став широко відомий в окрузі і сприяв зростанню шанування ікони.

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