15 вересня Православна Церква вшановує образ Пресвятої Богородиці "Калузька"

Перед іконою Пресвятої Богородиці «Калузька» моляться хворі, які страждають розслабленням, хворобою вух, глухотою, про позбавлення від холери і чуми, а також від навали ворогів.

Ікона Божої Матері «Калузька» явилася в 1748 році в селі Тінькова Калузької губернії в будинку поміщика Василя Хитрово. Дві служниці поміщика перебирали на горищі його будинку старі речі.

Одна з них, Євдокія, яка відрізнялася нестриманим характером, дозволила собі непристойні балочки. Подруга стала умовляти її і під час сперечань випадково виявила серед речей великий згорток грубого полотна. Розгорнувши його, дівчина побачила зображення жінки в темному вбранні з книгою в руках.

Прийнявши зображення за портрет ігумені і бажаючи надоумити Євдокію, вона пригрозила їй гнівом тієї, хто був зображений на полотні.

Євдокія ж зухвало сказала: «Ось як я боюся твоєї ігумені» - і плюнула на полотно. Негайно ж з нею трапився напад, і вона впала непритомна, скорчившись в судомах з піною на губах. По наказу господаря Євдокію зняли з горища, поклали в кімнаті в очікуванні неминучої смерті.

Наступної ночі батькам Євдокії явилася Цариця Небесна і відкрила їм, що над Нею блюзнірськи сміялася їх дочка, і повеліла їм відслужити молебень перед зганьбленою іконою, а хвору окропити освяченою на молебні водою. Після молебню Євдокія одужала, і Хитрово взяв Калузьку чудотворну ікону Богородиці в свій будинок, де від образу відбувалися чудеса зцілення хворих і стражденних.

У 1771 році Калугу і навколишні міста спустошила моровиця, і ніякі заходи не могли призупинити епідемію. Тоді з села Тинькова в місто була принесена чудотворна ікона Богородиці. Три дні обносили калужани ікону з молитвою навколо міста, і виразка відступила. На згадку про цю подію був встановлений день святкування ікони у вересні.

У 1812 році наполеонівська армія увійшла в Калузьку губернію. Жителі молилися біля святині про позбавлення від ворожої навали, і несподівано французи звернули з дороги на Калугу, повернувши на Гжатск, причому пішли шляхом, який самі щойно розорили.

Після закінчення війни Святіший Синод благословив в пам'ять про звільнення міста від французів встановити святкування Калузької іконі Божої Матері 12 жовтня з хресним ходом навколо міста.

З 1918 року Калузька чудотворна ікона Богородиці перебувала в музеї міста Калуга. В післявоєнні роки Калузька ікона Пресвятої Богородиці була повернута Церкві і нині перебуває в Калузькому Свято-Георгіївському кафедральному соборі. За деякими відомостями, в соборі знаходиться один з шанованих списків ікони, сам же чудотворний образ поки не виявлений.

Тропар

Заступнице от враг иноплеменных Необоримая Калужския земли, и Избавительнице от смертоносныя язвы Милостивая! Избави рабы Твоя от всяких бед и болезней, с верою и любовию прибегающия к чудотворней иконе Твоей, и спаси души наша.

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