13 вересня Церква згадує положення чесного пояса Пресвятої Богородиці (відео)

Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці в Константинопольському Влахернському храмі було при імператорі Аркадії (395-408). До того велика святиня, ввірена апостолові Фомі самою Божою Матір'ю після Її Успіння, зберігалася в Єрусалимі біля благочестивих християн.

Через багато років, за царювання імператора Лева Мудрого (886-911), від пояса Божої Матері відбулося диво: хвора дружина правителя уві сні отримала одкровення, що зцілиться лише тоді, коли на неї буде покладено пояс Пресвятої Богородиці. Так і сталося: після положення пояса хвора імператриця відразу ж зцілилася. На честь цієї події й було встановлене сьогоднішнє свято.

У своїй любові до Матері Божої Церква оточує все, що пов'язано з Її земним життям великим шануванням. Хітон (плаття Пресвятої Богородиці), омофор (Її головний покрив) і пояс - ось ризи, які носила Пречиста Діва у Своєму земному житті і, згідно з християнськими переказами, дарувала їх Церкві, як заставу Свого покровительства й заступництва.

Тропар свята

Честнаго пояса Твоего положение празднует днесь Твой, Препетая, храм, и прилежно взывает Ти: радуйся, Дево, христиан похвало.

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