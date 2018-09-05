5 вересня – день пам'яті священномученика Іринея Ліонського

Священномученик Іриней, єпископ Ліонський, народився у 130 році в місті Смирні. Там він отримав блискучу освіту, вивчивши поезію, філософію, риторику і всі інші науки, які вважалися необхідними для світського юнака.

Його наставником у істин християнського вчення був учень апостола Івана Богослова - святитель Полікарп Смирнський. Він же хрестив юнака, згодом висвятив його на пресвітера і послав у галльське місто Лугдун (нині Ліон у Франції) до пристарілого єпископа Пофина. Незабаром святому Іринею було дано відповідальне завдання: доставити святому Папі Римському Елевферію (177-190) лист сповідників. У 178 році, через рік після мученицької смерті єпископа Пофина, святитель Іриней був обраний єпископом міста Лугдуна.

"У короткий час, - писав про нього святитель Григорій Турський, - він своєю проповіддю перетворив весь Лугдун на місто християнське!" Коли вщухли гоніння на християн, святитель виклав православне віровчення в одному з основних своїх творів під назвою: "Викриття і спростування лжеіменного знання", або скорочено: "П'ять книг проти єресей».

Істинність церковного вчення святитель Іриней обґрунтував спадкоємністю єпископату, а також тим, що Церква старіша за всіх єретиків. "Усякий, хто бажає знати правду, повинен звернутися до Церкви, тому що апостоли тільки їй одній повідомили Божественну Істину. Вона є двері до життя".

Благотворний вплив зробив святитель Іриней у спорі про святкування Великодня. У Малоазійській Церкві зберігалася традиція святкувати Святу Пасху 14 нісана, незалежно від того, в який день це доведеться. Святий Папа Віктор (190-202) владно вимагав однаковості, і його різкі вимоги могли викликати розкол. Від імені галльських християн святитель Іриней писав Папі, що не можна допускати розкол через традиції, перш за все необхідно дорожити церковним світом. У царювання імператора Севера (193-211) святитель Іриней був усічений мечем за сповідання віри у 202 році.

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