4 вересня - Грузинської ікони Божої Матері (відео)

Ікона належить до іконографічного типу «Одигітрія». Характерною особливістю зображення Спасителя на Грузинській ікони є підвернута під ліву, оголена підошва правої ноги. В іконі знаходяться 4 мощевика.

З ікони були зроблені і інші списки, деякі з яких шанувалися чудотворними. За переказами, ікона була написана в Грузії, але була вивезена в Персію при завоюванні країни шахом Аббасом.

У 1625 році ікону придбав прикажчик ярославського купця Григорія Литкіна.

В 1629 році ікону передали Красногорському монастирю на річці Пинеге під Архангельськом. З того часу іконі почали приписувати безліч чудотворінь, які зафіксовані в церковних літописах. Так, наприклад, безліч зцілень сталося в 1654 році в Москві під час спалаху чуми в місті.

Ікона, привезена туди для виготовлення нового окладу, з волі Божої дарувала позбавлення від хвороби багатьом людям. За наказом патріарха Никона іконі було встановлено святкування 4 вересня 1658 року. А з 1698 року було наказано щорічно приносити ікону до Архангельська, Вологди, Великого Устюга, Переславль-Залеського, Москви і в Сибір.

В 1920-1922 роках після закриття Красногірського монастиря ікона зникла, але потім, у 1946 році після відкриття монастиря образ Богоматері знову з'являється в ньому.

Архангельський єпископ Леонтій (Смирнов) у 1946 році повідомляв у Московську патріархію, що Грузинська ікона брала участь у хресній ході в Архангельську. Після цього доля ікони залишається невідомою.

Тропар

Днесь светло красуется обитель Красногорская, и с нею ликовствует Раифская пустыня, яко зарю солнечную, от востока возсиявшую, восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, еюже разгоняеши мглу искушений и бед от вопиющих верно: избави обитель нашу и вся страны христианския от всех навет вражиих и спаси души наша, яко Милосердная Заступница рода христианскаго.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської духовної академії і семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.