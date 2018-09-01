1 вересня Православна Церква вшановує Донську ікону Божої Матері (відео)

Донська ікона Пресвятої Богородиці була написана видатним іконописцем Феофаном Греком і спочатку зберігалася в церкві Благовіщення в містечку Сиротін.

У 1380 донські козаки вручили її князю Дмитру Івановичу (Донському). У день Куликовської битви, 8 вересня 1380, який припав на свято Різдва Пресвятої Богородиці, ікона знаходилася серед руського війська. До бою з Мамаєвими полчищами руські війська дуже добре готувалися, великий князь зумів об'єднати сили, до нього стікалися загони з різних місць Русі.

Прийшли під його прапори і донські козаки, вони з'явилися з іконою Богоматері, взятої з Благовіщенської церкви містечка Сиротіна. Ікона була в бою разом з військами, її прикріпили на держаку як хоругву, а в розпал боїв ікона перебувала в самому пеклі, надихаючи руських воїнів.

8 вересня 1380 військо князя Дмитрія здолало Мамая, ця перемога вселила в народ впевненість у можливість повного звільнення від татаро-монгольського ярма. Після битви донські козаки піднесли в дар Донську ікону великому князю Димитрію, він урочисто вніс її в Москву і помістив спочатку в Успенському соборі Кремля. Але на звороті ікони виявили напис: «Благовіщення Богоматері».

У пам'ять перемоги ікона стала називатися «Донська». Коли ж побудували Благовіщенський собор, він переніс Донську ікону Божої Матері в нього, так як на зворотній стороні цього образу було написано «Благовіщення Богоматері».

Донська ікона Божої Матері стояла на лівій стороні від царських врат в Благовіщенському соборі Кремля. Християни їй старанно молилися, тим більше вона посилена святим зображенням Благовіщення Богоматері на зворотній стороні.

До 1814 року на Донський іконі був багатий золотий оклад. Зараз від нього вціліла лише золота рама, на якій видно сліди «дослідів» наполеонівських солдатів, які прийняли її за мідну.

З 1919 року Донська ікона Божої Матері зберігається в Третьяковській галереї. Але щороку з благословення Святійшого Патріарха в день святкування Ікони, її урочисто переносять з Третьяковської галереї в монастир, для завершення святкового Хресного ходу.

Тропар

Заступнице верных преблагая и скорая, Пречистая Богородице Дево! Молим Тя пред святым и чудотворным образом Твоим, да якоже древле от него заступление Твое граду Москве даровала еси, тако ныне и нас от всяких бед и напастей милостиво избави, и спаси души наша, яко милосердая.

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