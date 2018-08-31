31 серпня Православна Церква святкує пам'ять святих мучеників близнюків Флора і Лавра (відео)

Християни - близнюки Флор і Лавр - були каменотесами у Візантії в II - III століттях нашої ери. Одного разу язичницький правитель Іллірії (колишня держава Югославія) повелів їм побудувати храм.

Храм вони побудували, але християнський. До того ж звернули безліч людей у віру. За це їх було скинуто в пересохлий колодязь, з якого через багато років пастухи напоїли своїх коней, і ті зцілилися.

За усним переказом, що зберігся в Новгородській землі, з відкриттям мощів святих мучеників Флора і Лавра припинився падіж худоби. Тоді й почалося шанування святих як покровителів коней. Це шанування, можливо, прийшло на Русь з Балкан - батьківщини святих братів. Саме там виник переказ про те, що мученики Флор і Лавр були навчені архангелом Михайлом мистецтву керувати кіньми.

Згідно з іконописним каноном святі Флор і Лавр повинні бути написані з кіньми, яким вони протегують. І до цього дня в багатьох храмах та музеях збереглися прекрасні ікони святих Флора і Лавра із зображенням коней.

Тропар

Пpеудобpенную и Богомудpую двоицу пpесветлую восхвалим веpнии по достоянию, Флоpа пpеблаженнаго и Лавpа всечестнаго, иже усеpдно Тpоицу Несозданную ясно пpоповедаста всем. Темже постpадавше до кpове и венцы пpесветлыми увязостеся: молитеся Хpисту Богу, да спасет души наша.

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