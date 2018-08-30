30 серпня Православна Церква вшановує пам'ять Свенської Печерської ікони Божої Матері

Свенська-Печерська ікона Божої Матері була написана преподобним Аліпієм Печерським.

На іконі зображена Божа Матір, що сидить на престолі, на колінах у Неї Богонемовля. Праворуч від трону стоїть преподобний Феодосій, а ліворуч - преподобний Антоній Печерські.

До 1288 року вона була в Києво-Печерському монастирі, де прославилася чудесами, і в 1288 році була перенесена в Брянський Свенський монастир, в честь Успіння Пресвятої Богородиці таким чином.

Чернігівський князь Роман Михайлович, перебуваючи в Брянську, осліп. Почувши про чудеса від ікони, писаної самим преподобним Аліпієм, князь послав у монастир гінця з проханням прислати до нього в Брянськ ікону для зцілення. Ікону відправили разом зі священиком по річці Десні.

Під час плавання човен пристав до правого берега річки Свени. Після ночівлі мандрівники вранці пішли до човна, щоб помолитися іконі, але не знайшли її там, а побачили на горі проти річки Свени. Ікона стояла на дубі між гілками. Звістка про це дійшла до князя Романа; його привели до ікони пішки. Князь гаряче молився і обіцяв побудувати на цьому місці монастир, віддавши йому всі землі, які побачить з гори.

Після молитви князь почав прозрівати. Спочатку він побачив стежку, потім близькі предмети і, нарешті, всі околиці. Приклавшись до ікони, князь відслужив молебень, а потім всі присутні заснували дерев'яний храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Дерево, на якому перебувала ікона, зрубали і використали на дошки для інших ікон. Тоді ж було встановлено свято Свенській іконі Божої Матері 3 травня.

Нині Свенська Печерська ікона Пресвятої Богородиці зберігається в Державній Третьяковській галереї.

На іконі по сторонам піднесеного трону Богоматері представлені святі, засновники Печерського монастиря - преподобні Феодосій та Антоній з розгорнутими сувоями в руках.

Тропарь

Днесь светло торжествует Свенская обитель, и радуется явлением образа Богоматери безмерный лик печерских отцев, с ними же и мы непрестанно вопием: Радуйся, Благодатная, Свенская Похвало.

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