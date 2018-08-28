28 серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (відео)

28 серпня Православна Церква відзначає велике свято - Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Це свято належить до Дванадесятих.

Пресвяту Богородицю шанують у всьому світі. Їй присвячені тисячі храмів, монастирів, багато лавр. Церква шанує Пресвяту Богородицю як «Чеснішу Херувим і славнішу без порівняння Серафим».

Ці слова характеризують Матір Божу. Жоден з ангельських чинів не може зрівнятися з Нею. Після розп'яття і воскресіння Ісуса Христа Богородиця перебувала під опікою одного з апостолів - Іоанна Богослова.

Наприкінці свого життя Вона проводила багато часу в молитвах біля Гробу Господнього. За переказами, під час однієї з таких молитов архангел Гавриїл повідомив про те, що через три дні Вона помре, і підніс пальмову гілку - як символ перемоги над смертю. Пресвята Діва чекала завершення земних днів спокійно і навіть з радістю, адже Вона знала, що там, на Небі, зустріне Свого Сина і Свого Бога.

Перед Успінням Пресвята Діва Марія хотіла побачити всіх апостолів, які до того часу розійшлися по різних місцях проповідувати християнську віру. Незважаючи на це, бажання Богородиці виповнилось: Святий Дух дивним чином зібрав апостолів у ложа Пресвятої Богородиці, на якому Вона молилася і чекала своєї смерті. Апостоли поховали Богородицю в гробниці Її батьків, праведних Іоакима і Анни, в якій спочивав і прах Її чоловіка Йосипа Обручника, біля самого підніжжя Єлеонської, або Оливної гори, біля Гетсиманського саду, де так любив розмовляти з учнями Христос і де Він був заарештований.

На цьому місці зараз підземний православний (грецький) храм. На третій день після смерті апостоли відсунули великий камінь, яким був зачинено вхід. Однак Діви Марії вони не виявили в гробниці були тільки похоронні пелени - Іісус забрав на Небеса не тільки безсмертну душу Богородиці, але і Її тіло.

В цей день віруючі просять допомоги і заступництва у Пресвятої Богородиці. «В молитвах неусыпающую Богородицу...» - ці слова з церковних співів підтверджують те, що дійсно Пресвята Богородиця невпинно молиться за нас перед Своїм Сином і просить Його, щоб Він помилував нас грішних.

Тропар

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице: преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

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