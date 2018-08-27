27 серпня - перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського

27 серпня свята Православна Церква молитовно згадує пам'ять перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. У 1091 році, через 18 років після блаженної кончини святого, здійснилося перенесення його нетлінних мощей в лаврську церкву.

Тоді вся братія монастиря, на чолі з ігуменом Іоанном, зібралася разом і одностайно вирішила розкрити місце поховання преподобного Феодосія і перенести його мощі в Успенський храм.

Знайти місце, де був похований святий, доручили преподобному Нестору Літописцю. На допомогу йому ігумен дозволив взяти кого він захоче. За три дні до свята Успіння, оглянувши уважно печеру, вони знайшли місце, де повинен був знаходитися преподобний Феодосій.

Труну з тілом святого відкопували цілу ніч і тільки на ранок на диво збережені мощі святого були винесені з печери.

Відкриття мощей святого відразу ж ознаменувалося чудесами і знаменнями. В ту ніч багато ченців бачили надзвичайне світло над печерою святого.

27 серпня, до свята Успіння Пресвятої Богородиці, в Печерському монастирі зібралися єпископи - Переяславський Єфрем, Володимирський Стефан, Чернігівський Іоан, Юр'ївський Марін і Полоцький Антоній, безліч ченців і мирян. Мощі з належними їм почестями були перенесені в Успенський храм.

З тих пір від гробниці преподобного Феодосія постійно здійснювалось багато зцілень. Через 18 років по перенесенні мощей цей подвижник був зарахований до лику святих.

Тропар

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев богодухновенное удобрение, Феодосие премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.