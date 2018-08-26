26 серпня день пам`яті святителя Тихона (Задонського) - небесного покровителя ченців, місіонерів, семінаристів

Майбутній святитель Тихон народився в селі Короцко в Новгородській губернії. У віці 13 років був відданий у духовне училище в Новгороді. Через три роки його прийняли у відкриту в цьому місті семінарію. Після її закінчення він викладав там грецьку мову і філософію.

У 1758 році прийняв чернецтво, а в наступному році був переведений у Тверську єпархію ректором семінарії.

У 1762 році поставлений у єпископи, один рік був вікарієм і кілька років правлячим архієреєм Воронежа. Однак погіршене здоров'я змусило його піти на спокій.

У 1769 році він оселився в Задонському монастирі, де віддав багато сил спасінню душ і письменницькій діяльності, аж до дня своєї смерті, 13 серпня 1783. Духовне вчення святителя Тихона може бути коротко викладено як заповіт всеосяжної радості.

Присутність Бога у світі - основна думка, переважна над життям і проповіддю святителя. Незважаючи на те, що він ніколи не викладав її з наукової точки зору в богословських працях, вона була невичерпним джерелом його натхнення, двигуном його внутрішнього життя, головним принципом його священнослужіння. Її підземна течія відчувається у всіх проявах його повсякденного життя.

Він говорив, що загальне щастя, плід любові і милосердя - у «небесному житії». Воно розпочнеться вже тут, але лише тоді, коли всі народи, що існували від початку світу і до його кінця, будуть зібрані разом, тобто після Страшного суду, коли справдяться слова Господні: «Се творю все нове».

Святитель Тихон - небесний покровитель ченців і церковного кліру, місіонерів і катехитів, студентів семінарій. Тихону моляться про дарування лагідності і беззлобності, аскетичних подвигах, про позбавлення від будь-яких хвороб, але особливо від хвороб душевних: печалі і смутку, про позбавлення від алкоголізму та наркоманії, душевного божевілля і біснування.

Чималій кількості людей святитель допоміг повернути зір, і можливість ходити, до нього також звертаються за допомогою в крайній нужді і злиднях.

Тропар

От юности возлюбил еси Христа, блаженне, образ всем был еси словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою и смирением, темже и вселился еси в Небесныя обители, идеже предстоя Престолу Пресвятыя Троицы, моли, святителю Тихоне, спастися душам нашим.

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