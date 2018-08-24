24 серпня - день пам'яті преподобного Іоанна, затворника Святогірського

Майже 150 років минуло з тих пір, як жив і трудився на землі Донецькій угодник Божий преподобний Іоанн, самітник і чудотворець Святогірський, якого тепер шанує й прославляє увесь православний світ за його ревнощі по вірі, добродійне життя й численні чудеса.

Своїм богоугодним життям преподобний Іоанн оновив стародавні подвиги печерних затворників Києво-Печерської лаври. Подібно їм, він багато років провів у тісній келії Святогірської скелі, мужньо боровся з усіма спокусами і з допомогою Божою скоїв цей подвиг на спасіння і в повчання своїх ближніх, що бачили в особі його живий приклад стародавнього подвижництва.

Подвиги угодника Божого прославили Святогірську обитель далеко за її межами, а чудеса в безлічі творені ним донині збирають тисячі прочан у день його пам'яті.

Преподобний Іоанн, самітник (в миру Іван Крюков), народився в 1795 році в місті Курську. Він з дитячих років горів любов'ю до чернецтва, особливо до подвигу затвора, але його благочестивому бажанням судилося здійснитися тільки після нелегких випробувань - важкого, безрадісного дитинства і після родинного життя, до якого він був примушений проти своєї волі матір'ю.

Після смерті дружини у 1839 році в тридцятивосьмирічному віці майбутній затворник поступив до Глинської пустині під керівництво старця-ігумена Філарета.

Через 11 років, збагатившись духовно, праведник перейшов у Святогірський Свято-Успенський монастир. Там Іоанн ніс послух економа і багато зробив для розвитку обителі. Пізніше з благословення настоятеля він повністю усамітнився в крейдяній печері.

Протягом 17 років він перебував у затворі. Втративши інтерес до задоволень мирського життя, преподобний Іоанн отримав чудові дари безперервної молитви, міркувань, пророцтв, чудотворення. Канонізували подвижника віри у 1995 році. Його мощі нині одна з головних святинь Свято-Успенської Святогірської лаври.

За матеріалами svlavra.church.ua