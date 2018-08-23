23 серпня Церква вшановує пам'ять священномученика Сикста, Папи Римського

Сьогодні Церква вшановує пам'ять святого священномученика Сикста, Папи Римського.

Він був родом з Афін і до того, як стати послідовником Христа був філософом. Коли священномученик прийшов у Рим, то, як людина мудра і благочестива, почав приносити церкві і пастві багато користі.

Він швидко пройшов усі ієрархічні ступені і незабаром став єпископом Риму. Цьому святому випало нести важкий хрест предстоятельства в церкві в часи дуже важкі для християн. Він став папою 257 року, після Стефана І.

Саме в той час на християн почав гоніння римський імператор Валеріан і вже в 258 році святого, разом із шістьма дияконами, язичники схопили.

Коли вони були в ув'язненні, один з тюремних вартових ім'ям Роман побачив їхню силу і непохитність віри і незабаром сам прийняв християнство і поповнив ланку мучеників Церкви Христової. Священномученика Сикста, разом з його подвижникам засудили на смерть і відтяли голову.

Тропар

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Сиксте, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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