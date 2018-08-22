22 серпня Православна Церква вшановує пам'ять апостола Матвія

Святий апостол і євангеліст Матвій, якого також називають Левієм, апостол з дванадцяти, брат апостола Якова Алфеєва. Був митарем, тобто збирачем податей для Риму, бо євреї перебували під владою Римської імперії.

Він жив у галілейському місті Капернаумі. Матвій, почувши голос Ісуса Христа: «Іди за Мною», залишив свою посаду і пішов за Спасителем. Митарі, збираючи податі з одноплемінників, робили це з великою вигодою для себе. Люди користолюбні та жорстокі, вони вважалися в юдеїв за зрадників батьківщини і релігії.

Матвій, усвідомивши свої гріхи, віддав у чотири рази більше тим, кого раніше оббирав, роздав решту свого маєтку убогим і разом з іншими апостолами пішов за Христом. Святий Матвій слухав настанови Вчителя, бачив Його чудеса, ходив разом з апостолами, був свідком страждань, смерті і Воскресіння Спасителя і славного Його Вознесіння на небо. Після вознесіння Господнього та зішестя Святого Духа на апостолів, святий Матвій спочатку залишався в Палестині, разом з іншими апостолами, проповідуючи Євангеліє в Єрусалимі та його околицях.

Але ось настав час розійтися Апостолам з Єрусалиму по різним народам, щоб привернути їх до віри Христової. Перед відбуттям апостола з Єрусалиму, місцеві християни просили його залишити для них записані справи і вчення Іісуса Христа.

На виконання цього прохання виявили свою згоду інші апостоли, які були в той час в Єрусалимі. Святий Матвій, виконуючи спільне бажання, написав Євангеліє. Святий апостол Матвій обійшов з проповіддю Сирію, Лідію, Персію, Парфію, закінчивши свої проповідницькі труди мученицькою кончиною в Ефіопії.

Країна ця була населена племенами канібалів з грубими звичаями і віруваннями. Святий апостол Матвій своєю проповіддю тут звернув декількох ідолопоклонників до віри в Христа, заснував Церкву і побудував храм у місті Мірму і поставив у ній єпископом свого супутника і`мям Платон.

Апостола Матвія прийнято вважати покровителем усіх, хто так чи інакше пов'язаний з фінансами.

Тропар

Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее Богоглаголиве, моли милостиваго Бога да грехов оставление подаст душам нашим.

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