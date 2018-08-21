21 серпня Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Григорія, іконописця Печерського

Преподобний Григорій, іконописець Печерський, був сподвижником преподобного Аліпія Печерського.

В "Оповіді про святих іконописців" говориться, що він написав багато чудотворних ікон.

В 9-й пісні канону служби Собору Києво-Печерських преподобних, які спочивають у Ближніх печерах, преподобний Григорій називається візантійським - можливо, він був у числі іконописців, які прибули з Константинополя до Києва для прикраси Великої церкви монастиря на честь Успіння Пресвятої Богородіци.

При суворому подвижництві преподобний Григорій ніколи не дозволяв собі іншої їжі, крім невареної (трави) і, даючи її хворим, які приходили до нього, зціляв їх. Мощі його покояться у Феодосієвих печерах Києво-Печерської лаври.

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