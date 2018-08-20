20 серпня Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Пимена Печерського

Преподобний Пімен, постник Печерський, подвизався в Дальніх печерах.

Піст його був таким, що він споживав їжу тільки раз на день і лише в найнеобхіднішій кількості.

Зовнішнє пощення було відповідним утриманню від неугодних Богу вчинків, думок і почуттів.

Преподобний Пімен був ігуменом Києво-Печерського монастиря з 1132 по 1141 роки.

Тропар

Постом душу твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобне отче наш Пимене; темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси и, яко победоносец истинный, воздаяние получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.

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