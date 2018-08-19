Православні святкують Преображення Господнє (рос.)

Великий двунадесятый праздник Преображение Господне празднует Православная Церковь в воскресенье 19 августа.

События Преображения описаны в Евангелиях, о них пишут все евангелисты, кроме апостола Иоанна: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мф 17:1-9).

Традиция праздновать Преображение Господне существовала уже в IV веке, а скорее всего, и раньше.

Именно в IV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. Кроме того, мы читаем об этом празднике в поучениях святых Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста.

В народной традиции этот праздник также называют Яблочным Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая, которые с этого дня можно уже есть.

По материалам сайта журнала "Фома".