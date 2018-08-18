18 серпня Православна Церква вшановує пам'ять праведної Нонни

Свята Нонна народилася наприкінці третього століття в християнській сім'ї. Вона вийшла заміж за Григорія, градоначальника і власника земель у Каппадокійській області Малої Азії.

Чоловік її спочатку був язичником і поклонявся вогню. У Нонни народилися дочка Горгонія і сини Григорій та Кесарій. Вона виховала їх у християнському дусі та гаряче молилася, щоб і чоловік звернувся до істини.

Господь почув її молитви: чоловік став вірити в Христа, хрестився і цілковито присвятив себе Церкві. Близько 325 року він став пресвітером, а потім єпископом міста Назіанза в Каппадокії. Тоді й праведна Нонна була висвячена в дияконіси, після чого вона старанно зайнялася благодійністю.

В 359 году син Нонни, Григорій, закінчивши своє навчання, повернувся на батьківщину і прийняв хрещення від свого батька. Через два роки батько висвятив молодого Григорія у священики.

А через кілька років Григорій став Константинопольським патріархом. Він був одним з найбільш проникливих і глибоких духовних письменників, за що отримав почесне ім'я Богослова. Під кінець свого життя свята Нонна багато потрудилася для Церкви. Її праведна кончина наступила в 374 році.

Про благочестя святої Нонни можна судити з того, що п'ять осіб з її родини, включаючи її, причислені Церквою до лику святих. Молитва до праведної Нонни допомагає жінкам побудувати сімейне щастя: вдало вийти заміж, народити, виростити хороших дітей.

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