16 серпня Церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Римлянина

Преподобний Антоній Римлянин народився в Римі в 1067 році від багатих батьків православного сповідання і був вихований ними в благочесті. Втративши батьків у сімнадцять років, він взявся за вивчення писань святих отців на грецькій мові.

Потім він роздав частину спадщини бідноті, а іншу вклав у дерев'яну бочку і пустив її в море. Сам же прийняв постриг в одному з пустельних скитів, де прожив двадцять років. Гоніння з боку латинян на православних змусило братію розійтися.

Преподобний Антоній мандрував, переходячи з місця на місце, поки не знайшов на безлюдному березі моря великий камінь, на якому цілий рік прожив у пості і молитві. Страшна буря, що розпочалась 5 вересня 1105 року, зірвала камінь, на якому знаходився преподобний Антоній, і понесла його в море.

Під свято Різдва Пресвятої Богородиці камінь зупинився в 3 верстах від Hовгоpода на березі річки Волхов. Цю подію засвідчено в новгородських літописах. На цьому місці преподобний, з благословення Новгородського святителя Микити, заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

На другий рік рибалки виловили бочку зі спадком преподобного Антонія, пущену в море багато років тому. Вказавши, що знаходилося в бочці, преподобний забрав бочку і купив для обителі землі. Духовне подвижництво поєднувалося в обителі з напруженою трудовою діяльністю. Преподобний Антоній дбав, щоб з монастирських доходів надавалася допомога жебракам, сиротам і вдовам.

У 1117 році преподобний почав кам'яне будівництво в монастирі. До наших днів зберігся собор на честь Різдва Пресвятої Богородиці, збудований за життя преподобного в 1117-1119 роках відомим новгородським зодчим Петром, з фресковими розписами 1125 року.

Трохи пізніше святитель Hіфонт Hовгоpодскій поставив преподобного Антонія ігуменом монастиря. Помер святий Антоній 3 серпня 1147, у віці сімдесяти дев'яти років.

Мощі його були знайдені 1 липня 1597 нетлінними, і покладені в окуту сріблом раку. З того часу було засновано в пам'ять його хресний хід із Софійського собору, у першу п'ятницю після Петрова дня. При раці преподобного знаходилася гілка осоки, з якою Антоній приплив з Риму, тримаючи її в руці. Так він зображується і на іконах.

До 30-х років двадцятого століття мощі преподобного Антонія перебували в соборній монастирській церкві Різдва Пресвятої Богородиці, у боковому вівтарі його імені. Наразі їх доля не відома.

Святий преподобний Антоній Римлянин - покровитель мандрівників. Також він оберігає від нещасних випадків на морі. До святого звертаються за допомогою при отруєннях і зубному болі.

Тропар

Ветхий Рим, отечество твое, оставив, на камень, яко на легкий корабль, возшел еси и на нем паче естества, аки безплотен, по водам шествовал еси, промышлением Божественнаго разума направляемь, Великаго Новаграда достигл еси и, обитель в нем сотворив, тело твое в ней предложил еси, яко дар освящен. Тем молим тя, отче Антоние: моли Христа Бога, да спасет души наша.

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