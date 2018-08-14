14 серпня - свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці

Князь Андрій Боголюбський і візантійський імператор Мануїл Комнін. Ці два християнських правителя в один день в 1164 році святкували перемогу над ворогом.

Онук Володимира Мономаха, виступаючи в похід проти волзьких болгар, взяв із собою Володимирську ікону Божої Матері. Два священика несли перед військом цей чудотворний образ разом з іконою Спасителя та Чесного Хреста. Русичі перемогли ворога.

В той же день візантійське військо здобуло перемогу над арабами. Незаперечним доказом того, що в цей день і на Русі, і в Візантії сталося чудо, послужили величезні вогняні промені, що виходили від ікон Спасителя, Божої Матері і Святого Хреста.

На згадку про ці події 14 серпня було встановлено свято Всемилостивому Спасу та Пресвятої Богородиці.

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