11 серпня православні вшановують пам'ять мученика Калініка Кілікійского

Святий мученик Калінік, родом з Кілікії, з дитинства був вихований у християнській вірі. Він бачив, що багато людей поклоняються ідолам, і тому вирішив піти по містах проповідувати язичникам Ісуса Христа і Його вчення. Багатьох святий звертав в християнство. В Галатійському місті Анкирі святий сповідник був затриманий і представлений на суд до правителя Сакердона, жорстокого гонителя християн.

Правитель, погрожуючи муками і смертю, наказав святому принести жертву ідолам, але він заявив, що не боїться мук. Святого жорстоко били воловими жилами і залізними гребенями рвали тіло, але він переносив все з терпінням і спокоєм. Це визвало ще більшу лють в Сакердона, і він наказав взути святого в чоботи з гострими цвяхами всередині і батогами гнати мученика в місто Гангр на спалення.

Шлях був важким, і воїни, які супроводжували засудженого, знемогли від спраги. У відчаї вони стали просити святого, щоб він попросив у Господа воду, яка бі врятували іх від спраги. Святий, зглянувшись над своїми мучителями, з допомогою Божою відкрив з каменю чудовий родник.

Здивовані воїни перейнялися співчуттям до свого рятівника і хотіли навіть відпустити його, але страх перед покаранням змусив їх вести мученика далі. В Гангрі святий Калінік увійшов в палаюче багаття і віддав душу Богові. Тіло його, що залишилося неушкодженим, віруючі з честю поховали.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Каллиник во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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