11 серпня Православна Церква вшановує пам'ять святої мучениці Серафими

Сьогодні Церква вшановує пам'ять святої мучениці Серафими, яка постраждала за віру в другому столітті по Різдві Христовому.

Серафима була родом з Антіохії. Жила свята в Римі в багатої римлянки Савини, яку вона звернула в християнство. Коли за указом імператора Адріана почалися гоніння на християн, правитель Берил наказав привести на суд християнку Серафиму.

Свята, без страху і переживань за своє життя, з'явилася на суд на першу вимогу. Тоді разом з нею на суд прийшла і Савіна. Берил, побачивши таку знатну особу і дізнавшись, що Серафима її слуга на перший раз відпустив дівчину, але через кілька днів знову викликав святу Серафиму і почав суд.

Правитель хотів змусити святу принести жертву язичницьким богам, але вона не погоджувалася, а лише читала молитви і прославляла Бога. Бачачи, що вона не зрікається Христа, Берил віддав її двом юнакам, але ті не змогли заподіяти їй ніякої шкоди, бо впали на землю в повному розслабленні. Правитель вирішив, що свята знає магію і попросив її повернути юнакам здоров'я.

Помолившись Богу свята підняла на ноги молодих людей. Вони відразу ж сказали, що ангел Господній не дав їм доторкнутися до дівчини. Берил, вислухавши це, не повірив їм і продовжив змушувати Серафиму відректися від Христа.

Святу почали мучити - її палили свічками і били палицями. Безсилий перед непохитністю християнки, суддя наказав її обезголовити. Савіна з благоговінням поховала тіло своєї святої наставниці.

Тропар

Невесто Христова возлюбленная, Серафиме, наследнице Царствия Небеснаго, добре за Господа пострадавшая и кровию твоею обагренная и, аки царскою багряницею, украшенная, поминай нас, совершающих святую память твою.

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