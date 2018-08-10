10 серпня Православна Церква вшановує Гребневську ікону Божої Матері

Цей чудотворний образ є дуже давнім і шанованим. Перші звістки про нього з'явилися ще в XIV столітті. Жителі містечка Грибени вручили святий образ князю Димитрію Донському, коли той повертався після перемоги в Куликовській битві.

Після прибуття в Москву князь Димитрій наказав поставити ікону Богородиці в Успенському Соборі. На тому місці вона пробула майже століття.

В 1471 році онук Димитрія Донського, Івана ІІІ не переніс ікону в новий храм Успіння Пресвятої Богородиці, який він побудував на Луб'янці.

У 1617 році, під час пожежі в Успенському храмі полум'я швидко охопило всю будівлю церкви і загасити його не вийшло.

Після того як пожежа закінчилася, люди поспішили до церкви і побачили диво - ікона, зовсім не пошкоджена вогнем, стояла на своєму місці посеред згорілого храму. Храм повністю відновили в 1711 році, а ікону, ретельністю царівни Наталії Олексіївни, сестри Петра І, прикрасили коштовностями з царської скарбниці. Тоді ж її повернули на колишнє місце.

Гребневская ікона Божої Матері досі перебувати в московській церкві Успіння, на Луб'янці. Від неї і тепер відбувається багато чудес і зцілень, хто з вірою приходить до неї і щиро благає Господа про допомогу.

Тропар

Днесь, яко солнце пресветло, просия в Российстей стране, в конце ея полуденнем, всечестная икона Твоя, Влады­чице, юже благоверный великий князь Димитрий в град Москву принесе. Свет­ло празднуем, благовернии людие, честнаго образа пришествие, молящеся при­лежно: Владычице Богородице, молися Сыну Твоему, Христу Богу нашему, избавити град Москву, страну нашу и вся православныя христианы от варварскаго пленения, и междоусобныя брани, и всех навет вражиих, Тебе бо Едину Заступницу имамы.

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